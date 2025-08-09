Musumeci: "Dimissioni Galvagno? Perché?". E Sbardella: "Su Manlio dico..."

Le parole del ministro e quelle del commissario di FdI in Sicilia

CATANIA – “Dimissioni di Galvagno? E perché dovrebbe? Io sono sempre stato garantista ma qui, in questo caso, non siamo nemmeno davanti ad un provvedimento della magistratura. Per me, in generale, bisogna dimettersi soltanto quando si arriva al terzo grado di giudizio”.

Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, parlando a margine di un’iniziativa a Catania con il commissario di FdI in Sicilia Luca Sbardella.

Musumeci: “Sinistra appalta a pm compito di mandarci a casa”

“Per fortuna FdI cresce – ha aggiunto Musumeci – anche grazie a Giorgia Meloni, con un entusiasmo sempre più contaminante. Peccato che la sinistra abbia appaltato ad una parte della magistratura il compito di mandare a casa questo governo”.

“Dico a questa parte di magistratura che non ci riuscirà – conclude – perché noi crediamo nella buona magistratura che non si lascia politicizzare e speriamo nell’isolamento di chi, invece, è convinto che piuttosto che continuare a fare il magistrato deve continuare a fare l’uomo di partito”.

Sbardella: “FdI primo partito”

“Il partito e’ in ottima salute. Restiamo il primo partito in Sicilia, ovviamente senza di noi il tavolo non si apre. Lavoriamo quotidianamente per tenere unito il centrodestra”. Lo dice Luca Sbardella, commissario regionale di FdI in Sicilia, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa a Catania con il ministro Nello Musumeci.

“Abbiamo appena portato avanti un’ottima manovra di bilancio – prosegue – siamo contenti per quello che siamo riusciti a fare in Ars”.

E sulla indagine per corruzione e peculato che coinvolge il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il commissario Sbardella afferma: “Siamo in attesa, della questione se ne stanno occupando gli organi preposti del partito”.

“Su Manlio Messina dico…”

“Manlio Messina – ha spiegato il commissario di FdI in Sicilia – non ha dato una motivazione precisa per la quale si è allontanato, ognuno quindi può farsi una sua idea in merito. Io non sono in grado di fornire una versione definitiva. Lui non ci ha dato una motivazione ufficiale”.

“Ha detto che si è sentito emarginato? Non ci risulta. Un eventuale ritorno? E’ sempre possibile. Il nostro è un partito aperto. Accogliamo gente che non è mai stata con noi, quindi figurarsi.

Se dovessero esserci ripensamenti siamo ben lieti di raccoglierlo”, ha concluso Sbardella.