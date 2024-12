Musumeci: “Modello Caivano, sbloccati i fondi per Catania e Palermo”

Interventi a Borgo Vecchio e San Cristoforo. Le parole di Lagalla e Trantino

ROMA – “Interventi sul modello Caivano saranno realizzati anche a Palermo (quartiere Borgo Nuovo) e Catania (quartiere San Cristoforo). Lo abbiamo deliberato in Consiglio dei ministri, nel Piano delle misure da adottare nelle aree di particolari situazioni di degrado e vulnerabilità sociale e disagio giovanile”.

Sono le parole del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Musumeci: “Sbloccati i fondi”

“Si tratta di un segnale di grande attenzione – continua il ministro – da parte del governo Meloni, alla luce della positiva esperienza maturata a Caivano, in Campania. Due quartieri complessi e difficili nei quali si lavorerà su infrastrutture pubbliche e urgenti riqualificazioni”.

“Le risorse saranno attinte dal Fondo di sviluppo e coesione. Il sub-commissario – conclude Musumeci – che curerà gli interventi sarà coordinato dal commissario Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile“. In totale, si tratta di 7 interventi a livello nazionale per un totale di 180 milioni di euro.

Lagalla: “Ringrazio il governo Meloni”

“Rivolgo il ringraziamento – dice il sindaco Roberto Lagalla – dell’amministrazione comunale al Governo nazionale e, in particolare, al Ministro della Protezione civile Musumeci per la delibera del Consiglio dei Ministri che sblocca risorse dal Fondo di sviluppo e coesione per infrastrutture e riqualificazioni da destinare al quartiere di Borgo Nuovo”.

“Un segnale concreto dell’attenzione del Premier Meloni – continua il primo cittadino – nei confronti di Palermo e in continuità con il percorso di sinergia tra Comune e Governo intrapreso nel corso della recente visita del Ministro dello Sport Abodi a Borgo Nuovo”.

Trantino: “Nuova opportunità di sviluppo”

“Alla Premier Meloni e a tutto l’esecutivo nazionale va la gratitudine della Città di Catania per la grande attenzione più volte mostrata e oggi rinnovata verso la popolazione e il territorio etneo, con una nuova opportunità di sviluppo per il riequilibrio sociale e infrastrutturale”.

Lo dice in una nota il sindaco di Catania Enrico Trantino.

“Insieme alle forze sociali cittadine che mostrano una volontà propositiva, promuoveremo – aggiunge – l’adozione di misure idonee a risanare uno dei quartieri storici cittadini da troppi anni dimenticati di una città che deve rinascere senza lasciare nessuno indietro”.

“Per questo riteniamo prioritario associare al necessario rafforzamento – continua il primo cittadino – delle misure di sicurezza anche quelle di contrasto alla dispersione scolastica; la creazione di nuove opportunità di lavoro nella legalità ma anche un investimento delle risorse finanziarie a sostegno delle nuove generazioni di San Cristoforo, per allontanare i più giovani dai rischi della devianza e dall’arruolamento nella delinquenza organizzata”.