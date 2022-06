Musumeci nomina Aricò: nervi tesi nella maggioranza

Pullara: "Ha gettato finalmente la maschera".

PALERMO – Musumeci nomina Aricò assessore alla Formazione: nervi tesi nella maggioranza. Questa potrebbe essere l’ultima goccia che fa traboccare il vaso. La nomina del coordinatore di Diventerà Bellissima, fedelissimo del Presidente, al posto di Roberto Lagalla (entrato in giunta in quota Popolari e autonomisti e poi transitato nell’Udc) avrebbe fatto storcere il naso a più di un alleato, centristi e non solo.

La mossa del Presidente infatti avrebbe suscitato non pochi malumori che, secondo i bene informati, saranno presto palesati.

Durissima la reazione del deputato regionale di Prima l’Italia Carmelo Pullara che a Live Sicilia rilascia dichiarazioni di fuoco. “Musumeci con la nomina del capo gruppo del suo partito ad assessore per la formazione ed istruzione, ha finalmente gettato la maschera”, dice.

“Fin dall’inizio utilizzando il voto ricevuto grazie al sostegno di un’intera coalizione ha occupato militarmente la regione siciliana. Oltre alle ovvie perplessità politiche, le stesse aumentano per una nomina palermitana fatta a 4 giorni dal voto per le comunali nella città capoluogo cercando di avere un maggior appeal per il proprio partito, tra l’altro non mi pare che questa nomina nasca, in raccordo preventivo con gli alleati”, spiega Pullara. “Ritengo, quindi, che possa determinare negli alleati stessi azioni dalle estreme conseguenze politiche portando Musumeci e il suo cerchio magico ad aumentarne l’isolamento”, attacca il deputato.