Musumeci: “Per i cittadini di Niscemi stop alle rate dei mutui”

"Stiamo individuando quali ammortizzatori servono per le aziende"

ROMA – I cittadini di Niscemi stanno vivendo una situazione drammatica a causa della grande frana che ha scosso la cittadina della provincia di Caltanissetta, con oltre 1500 persone sfollate.

Per loro arrivano delle notizie confortanti da parte del ministro Nello Musumeci: “C’è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione“, ha spiegato ai microfoni di Rtl 201,5.

“Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma ,altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri”.