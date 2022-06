Musumeci replica a Miccichè: “I desideri non diventano sempre diritti”

Le Regionali nuovo scenario di scontro nel centrodestra

PALERMO – “I desideri non diventano sempre diritti”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, replica al leader di Fi Gianfranco Miccichè che ai cronisti aveva detto che “senza dubbio” il governatore uscente non sarà il candidato del centrodestra unito.

“Da domani ci mettiamo attorno a un tavolo e in poco tempo bisogna decidere quale sarà il perimetro della coalizione di centrodestra: ovviamente noi ci auguriamo che tutte le forze politiche che hanno partecipato all’elezione di Roberto Lagalla a Palermo possano proporsi per le regionali – ha aggiunto Musumeci -. Occorre fare necessariamente chiarezza – ha aggiunto – perché la volata finale deve essere compiuta con chi davvero crede nel centrodestra e non lavora per il centrosinistra o per far perdere il centrodestra. La lealtà il politica premia sempre, le furbizie hanno il fiato corto”.

E infine: “Con Roberto Lagalla oggi vince non solo il centrodestra ma il governo Musumeci. Parliamo di un assessore che fin dall’inizio ho chiamato a far parte della mia squadra, che si è distinto per impegno. Roberto ha raccolto quello che ha seminato”.