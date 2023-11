Nakajima, ‘l’invasione giapponese’ a Palermo: chi è invitato alla cena

La visita muove l'economia. I primi nomi degli invitati

La bella invasione giapponese di Palermo – incruenta e sorridente – è un riflesso coloratissimo. Cammina, parlotta, scatta fotografie, il pacifico esercito al seguito di Mr. Kaoru Nakajima e del suo compleanno sfarzoso. Erano al Teatro Massimo, giovedì sera, in abito lungo o in costume tradizionale, per il ‘Don Giovanni’ impreziosito dalla bacchetta di Riccardo Muti. Hanno viaggiato, dall’aeroporto agli alberghi, nei mini-pullman messi a disposizione dell’organizzazione, i goderecci stacanovisti del Sol Levante. Fotografano, camminano e spendono, per lo shopping, l’alloggio e i pasti. Non è soltanto una contaminazione culturale di due mondi che si compenetrano, è una manna dal cielo per gli affari di quaggiù.

Le foto all’Osteria Ballarò

Lo stesso magnate dà il buon esempio con le sue perlustrazioni palermitane. Ieri ha pranzato all’Osteria Ballarò che ha fissato il momento con un post social. “Un signore gentilissimo, per niente arrogante, come certi ricchi, elegante e dai modi garbati – dice la titolare, Doriana Ribaudo -. Ha mangiato delle cruditè di mare, del pesce, con una bella bottiglia di champagne. Ma davvero una presenza squisita. Noi gli abbiamo regalato la frutta di martorana”. Nella pagina Facebook del locale c’è scritto: “Un caloroso benvenuto a lui ed a tutti i suoi ospiti. Palermo è ospitalità!”.

Il ‘conto’ di Federalberghi

“Ci sono più di mille ospiti – dice Nicola Farruggio presidente di Federalberghi Palermo – soprattutto in tante strutture del centro città, oltre che a Villa Igiea e all’Hotel delle Palme. Non è semplice al momento calcolare l’incasso complessivo, ma se consideriamo che per ognuno dei convenuti si stanno spendendo cento, duecento o trecento euro a camera, si capisce il valore di una esperienza unica. Quelli dell’organizzazione sono arrivati in città già a fine ottobre”.

Farruggio è raggiante: “Il giapponese fotografa tutto e manda sui social, così rappresenta un moltiplicatore naturale di turismo. Noi siamo realmente felici di un evento del genere e dovremmo abituarci a momenti che possono solo fare il bene della nostra città”.

La cena e il (possibile) menù

Il clou dei festeggiamenti è previsto per domani, mentre oggi si terrà un incontro a Villa Niscemi tra la delegazione Nakajima e il sindaco, Roberto Lagalla. Di sera una cenetta intima a Villa Igiea per una settantina di commensali allieterà gli animi. Domenica l’epicentro del compleanno sarà diviso in due. Nel pomeriggio è previsto il concerto al Teatro Massimo, con l’esibizione di Matteo Bocelli, figlio di Andrea. Poi, si terrà la cena ufficiale di gala al Teatro Politeama, con tavoli circolari ad adornare il sovrappalco montato, a distanza di sicurezza, sulle poltrone. Fitto riserbo sul menù che dovrebbe essere tipicamente siciliano. Gli invitati – quattrocentocinquanta in tutto – saranno quasi tutti giapponesi, più un tavolo istituzionale palermitano. In rappresentanza del Comune e nella qualità di assessore alla Cultura, ci sarà il vicesindaco Giampiero Cannella, più alcuni esponenti delle associazioni di categoria.

“Abituiamoci agli eventi”

“Siamo tutti molto presi da questa vicenda – dice il professore Maurizio Carta, assessore comunale – ed è normale che sia percepita come un fatto eccezionale. Ma Palermo deve abituarsi sempre di più a una dimensione diversa. Quando avremo dieci eventi all’anno come questo faremo un passo avanti”. Un pensiero che ricalca quello del sindaco che, in una replica al presidente della Regione, si era lanciato in difesa del mondo festaiolo di Nakajima. Invece, il governatore aveva stigmatizzato l’uso conviviale dei teatri, ponendo l’accento sulla questione sicurezza. Ma la polemica politica appare già superata da quei sorrisi del Sol Levante.