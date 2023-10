La nave Nao Victoria a Marina di Ragusa per 5 giorni

Come e quando visitare la nave che attraccherà domani

1' DI LETTURA

RAGUSA – A Marina di Ragusa per 5 giorni sarà possibile visitare la Nao Victoria, replica della prima nave che fece il giro del mondo.

L’evento

L’imponente nave farà tappa a Ragusa Marina e aprirà le sue porte al pubblico dall’11 al 15 ottobre dalle 10 alle 19. L’arrivo della nave non sarà soltanto un’occasione per ammirare la straordinaria imbarcazione ormeggiata, ma la Nao Victoria ospiterà anche una mostra interna che svelerà dettagli affascinanti sulla sua storia e avventure e sarà lieta di ospitare anche scuole e associazioni, che potranno richiedere il percorso guidato all’interno del museo galleggiante. L’evento sarà arricchito dalla possibilità di navigare a bordo della storica imbarcazione per vivere un’esperienza indimenticabile. Si tratta di un’occasione unica ed esclusiva per rivivere le affascinanti avventure dell’unica imbarcazione a essere tornata in patria al termine della circumnavigazione del globo.

La Storia

La Nao Victoria che solcherà le acque del Ragusano non è solo una replica; è la testimonianza vivente della storia della navigazione. La sua storia affonda le radici nel XVI secolo quando, tra il 1519 e il 1522, la nave originale ha portato Ferdinando Magellano a compiere il primo giro del mondo, segnando un capitolo epico nella storia marittima. La replica, risalente al 1992 ed esposta all’Esposizione Universale di Siviglia, ha anche replicato l’impresa originale tra il 2004 e il 2006. Oggi, grazie all’omonima fondazione, la Nao Victoria ha visitato i principali porti di Spagna, Europa e Stati Uniti, contando più di 6 milioni di visitatori.