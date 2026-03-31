 Napoli, 15enne accoltellato a scuola: due minori denunciati
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Napoli, 15enne accoltellato nei bagni della scuola: due minori denunciati

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L'aggressione a Scampia
CARABINERI
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NAPOLI – Attirato con una scusa nei bagni della scuola e accoltellato: è successo nel rione Scampia di Napoli, dove ieri è stato ferito un 15enne. A sferrare il fendente è stato un 17enne, secondo quanto riferito mentre giocava con l’arma.

L’episodio è successo nell’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” dove i carabinieri sono intervenuti intorno alle 17 ieri, chiamati dalla dirigente scolastica.

Rintracciato l’autore del gesto, denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Denunciato – per favoreggiamento – l’amico 15enne che si è liberato dell’arma trovato in un canale di scolo sotto un listello in legno.

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