Il sisma alle 5.51 del mattino

NAPOLI – Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 e una profondità di 3 chilometri, è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l’alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell’area flegrea e occidentale.

Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell’area e che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire.

Presi d’assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. In corso le verifiche, anche se al momento non ci sono notizie di danni importanti

“È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni – dice attraverso i suoi profili social, il sindaco di Bacoli – comune dell’area flegrea – Josi Della Ragione -“.