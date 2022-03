Napoli, morta a 37 anni dopo tre interventi estetici in un giorno

La famiglia ha sporto denuncia, aperta un'inchiesta dalla procura di Torre Annunziata

NAPOLI – Morta a 37 anni una donna napoletana che si era sottoposta nello stesso giorno a tre interventi di chirurgia estetica. Vanessa Cella, questo il nome della vittima, aveva effettuato un intervento di rinoplastica, liposuzione e mastoplastica nella clinica Santa Maria La Bruna di Torre del Greco rimanendo in sala operatoria per circa 5 ore.

La famiglia della donna ha sporto denuncia e sul caso la procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta al momento a carico di ignoti. I familiari sollevano il dubbio sull’opportunità di sottoporre la donna ai tre interventi in un’unica soluzione. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, la donna avrebbe avuto un collasso in clinica e l’ambulanza per portarla in rianimazione in un ospedale pubblico avrebbe impiegato oltre un’ora per arrivare sul posto.

Saranno i magistrati, adesso, a stabilire se ci sono responsabilità dei sanitari o se il decesso della donna sia stato causato da altre complicazioni.