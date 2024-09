Napoli-Palermo, Dionisi: “Non siamo stati fortunati negli episodi”

Il tecnico: "Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile in campionato"

Napoli-Palermo è terminata con il risultato di 5-0 in favore dei partenopei. I rosanero sono fuori dalla Coppa Italia e Alessio Dionisi, allenatore dei siciliani, ha commentato così la sfida nel post partita: “È un peccato uscire così, giocando tutto il secondo tempo in dieci uomini. Fortunatamente abbiamo finito senza problemi fisici e non era scontato”.

“I ragazzi hanno dato tutto – prosegue il tecnico -. Purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati. Siamo andati in doppio svantaggio con qualche situazione magari un po’ che ci ha penalizzato. Al tempo stesso in campo negli episodi non siamo stati tanto fortunati con le scelte arbitrali. Dobbiamo accettarlo, sapevamo che sarebbe stata una partita proibitiva. Poi lo è diventata molto di più sia perché a fine primo tempo abbiamo preso il terzo gol, sia perché abbiamo ricominciato giocando in dieci”.

“Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile in campionato e dare continuità. Dobbiamo focalizzarci su questo”, ha concluso Dionisi intervenuto ai microfoni ufficiali del club alla fine della partita.