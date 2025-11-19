 Nas, carenze igienico-sanitarie: chiuso supermercato a Catania
Nas, carenze igienico-sanitarie: chiuso supermercato a Catania

Sequestrati anche 400 chili di farine
I CONTROLLI
di
CATANIA – Carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito attività ispettive in due supermercati del capoluogo etneo sequestrando circa 400 chilogrammi di farine di vario tipo. Erano in cattivo stato di conservazione e invase da parassiti.

Uno dei supermercati è stato sottoposto a sospensione immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Per via della presenza di infestanti, escrementi e carcasse di roditori in vari locali, specie in quelli destinati allo stoccaggio degli alimenti. Al termine delle operazioni i titolari delle due attività sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria.

