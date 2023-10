Nasce il polo federalista Lega-Mpa, Lombardo: “Valiamo quanto FI e FdI”

Intesa ritrovata tra il Carroccio e gli autonomisti

PALERMO – Nasce il polo Lega-Mpa all’interno della maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Schifani. A celebrare la ritrovata intesa tra il Carroccio e gli autonomisti, dopo alti e bassi negli anni, sono il leader leghista Matteo Salvini e l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo. La stretta di mano tra i due all’Hotel delle Palme di Palermo.

Lombardo e il sogno federalista

Lombardo cita l’autonomia differenziata (“ma dobbiamo confrontarci”) come uno dei collanti del nuovo accordo e rispolvera il sogno federalista: “Il progetto di Calderoli potrebbe portare in Italia a quella struttura federale dello Stato alla quale crediamo tanto”. Il leader del Mpa parla quindi di un “patto federativo tanto naturale da apparire ovvio”, poi mette i numeri sul tavolo: “Insieme siamo una forza del 13,6%. Solo un punto in meno rispetto a Forza Italia, che esprime il governatore, e un punto e mezzo in meno di FdI, che ha il presidente dell’Ars. Saremo un grande gruppo – continua incalzato dai cronisti che chiedono se ci saranno rivendicazioni sulla Giunta -, che darà un grande contributo al buon governo della Sicilia”.

Salvini: “Ci interessa crescere per la Sicilia”

Salvini precisa: “Non chiediamo più posti, ci interessa crescere per la Sicilia. Il sostegno del Mpa alle Europee mi porta a pensare che faremo un grandissimo risultato. Saremo un grande gruppo all’Ars conclude -. L’accordo Lega-Mpa porterà solo vantaggi ai siciliani”.