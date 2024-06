Nasce Unimpresa Sud Est Sicilia per Catania, Ragusa e Siracusa

La sede operativa è a piazza Giovanni Verga

CATANIA – Nasce a Catania la nuova associazione interprovinciale Catania – Ragusa, Siracusa ‘Unimpresa Sud Est’ con presidente il vicepresidente nazionale Giuseppe Spadafora, vicepresidenti il ​​commercialista e già vicesindaco di Fiumefreddo eaꏰttualmente capo dell’opposizione a Mascali Giuseppe Cardillo ed il consigliere nazionale Unimpresa Manlio La Duca e tesoriere con delega Valeria Virzì.

La sede operativa è a Catania, in piazza Giovanni Verga. “Sono felice – ha detto Spadafora – che il presidente nazionale Giovanna Ferrara abbia creduto in questa nuova compagine interprovinciale. Alle aziende, oltre 1.000, che ci seguono e che hanno scelto i valori di Unimpresa”.

“Cardillo, La Duca, Scaringi e Virzì – ha aggiunto Spadafora – hanno un bagaglio importante nel seore datoriale. Si spendono quodianamente per il nostro territorio e per le imprese della Sicilia Orientale.

“Ecco perché sono sicuro – conclude – che questo nuovo gruppo di lavoro darà nuovo slancio a te e le azioni che verranno messe in campo con gli enti locali, con la Camera di Commercio del Sud Est e con le altre associazioni datoriali Abbiamo in corso un apparentamento importante con Confcommercio Catania, per il quale ringrazio il presidente Pietro Agen“.