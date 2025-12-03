Natale ad Acireale: un mese di eventi in nome della tradizione

Un programma ricchissimo presentato in conferenza stampa

ACIREALE (CATANIA) – È stato presentato ufficialmente questa mattina il programma di “Natale ad Acireale 2025”, una rassegna ricca di appuntamenti che unisce tradizione, cultura, musica, arte e intrattenimento.

Natale ad Acireale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio il centro storico di Acireale si trasformerà in un palcoscenico suggestivo, in Piazza Duomo sarà allestito il suggestivo Presepe Artistico Siciliano in cui tanti personaggi in terracotta, immersi nelle scenografie tradizionali faranno rivivere la notte più importante della storia. I simboli del Natale, il presepe e un maestoso albero luminoso, faranno da cornice alle tantissime attività in programma.

I concerti nelle Basiliche, tante attività per i bambini, le degustazioni dei panettoni artigianali locali , il mercatino e la casa di Babbo Natale, l’incantevole percorso tra i presepi, dalla chiesa di Santa Maria della Neve con il presepe settecentesco alle mostre nel centro cittadino, saranno gli ingredienti principali.

Un fitto programma

Il fitto programma Natale ad Acireale 2025 nasce dalla grande collaborazione della Città di Acireale, con la Diocesi di Acireale, la Fondazione Bellini, associazioni, club service, istituti scolastici, parrocchie ed enti.

I dettagli di “Natale ad Acireale 2025” sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa al Palazzo di Città dal sindaco Roberto Barbagallo, dall’assessore alla Cultura Enzo Di Mauro e dall’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano. Sono intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Michele Greco e il vicario generale della Diocesi don Agostino Russo. Erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine e di associazioni cittadine e i consiglieri comunali Alfio Messina, Antonio Musmeci, Teresa Pizzo e Simona Postiglione.

Il sindaco: “All’insegna della tradizione”

“Sarà un Natale all’insegna della tradizione. Lo inauguriamo sabato 6 con l’accensione dell’albero e la benedizione del presepe. Continueremo con le degustazioni dei nostri panettoni e con i mercatini e grazie alla collaborazione della Diocesi, della Fondazione Bellini e di tante associazioni avremo un calendario ricco di concerti, spettacoli e iniziative che ci permetteranno di avere tante occasioni per riunirci come comunità celebrando al meglio l’atmosfera natalizia. Il cuore delle feste sarà come sempre la notte di Natale, ci ritroveremo tutti in piazza Duomo intorno al ceppo per il concerto”, ha dichiarato il sindaco Barbagallo.

Il circuito dei presepi

“Una parte preziosa del nostro Natale è da sempre il nostro bellissimo circuito di presepi dal centro alle frazioni che è sempre apprezzatissimo da tanti visitatori, – ha evidenziato l’assessore Di Mauro-. Avremo anche tanti spettacoli, partiremo il 6 con l’Associazione Guardastelle, con un nuovo spettacolo a tema natalizio, tornerà il coro del Teatro Bellini, avremo il Concerto Gospel grazie alla Fondazione Bellini e tante altre iniziative in città e nelle frazioni e per chiudere la notte di Natale con l’accensione del ceppo e del concerto dei Beddi”.

Le degustazioni

“Quest’anno inizieremo con una attività di degustazione di panettoni, che si svolgerà il 6 e il 7 dicembre su Piazza Garibaldi, dalle 18.00 alle 21.00, un evento pensato per promuovere i produttori locali. Da giorno 8 e fino al giorno 28 dicembre ci saranno i mercatini di Natale, sempre in Piazza Garibaldi e si svolgeranno per un periodo più lungo rispetto all’anno scorso considerato il buon riscontro. La collocazione scelta è chiaramente voluta per creare continuità tra la parte alta e la parte bassa del Corso Umberto così da sostenere tutte le attività produttive che ci sono nel nostro centro storico, – ha spiegato l’assessore Toscano-. Inoltre, sempre in Piazza Garibaldi, ci sarà anche la casa di Babbo Natale, tanto amata dai più piccoli”.

“Un ringraziamento al sindaco e agli assessori, perché se queste iniziative sono possibili è anche grazie a un’azione di indirizzo che è dare a questa città l’idea di essere protagonista anche nel periodo natalizio. Ci accingiamo ad entrare in quello che molti definiscono il periodo più bello dell’anno. Tante iniziative, tante manifestazioni, tanti appuntamenti, riscoprire valori importanti anche della nostra tradizione, a cui ci agganciamo e che molti di noi sentono fortemente”, ha commentato il presidente Michele Greco.

“Momento importante”

Il vicario don Agostino Russo, porgendo i saluti del vescovo Raspanti, ha sottolineato: “Questo è un momento importante per tutta la cittadinanza. Mi associo agli apprezzamenti e ai ringraziamenti. In tanti hanno fatto in modo che il Natale possa essere un’esperienza significativa, noi ce la metteremo tutta dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista ricreativo e sociale. Ci troviamo di fronte all’avvenimento più importante della storia”.

Tutto pronto ad Acireale

Il programma inizierà sabato 6 dicembre alle ore 18.00, con l’accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione del Presepe artistico in piazza Duomo e la prima Degustazione di panettoni artigianali dei maestri pasticceri in piazza Garibaldi.

Alle 20.00 nell’auditorium San Giovanni Nepomuceno si terrà lo spettacolo teatrale dell’associazione Guardastelle “A cunzata da Cona”, che verrà replicato il 7, l’8, il 19 ed il 20 dicembre, ad ingresso libero.