L'associazione a disposizione della città e delle autorità contro ogni forma di violenza

Giovedì 5 marzo, al Marina Convention Center, al Molo Trapezoidale di Palermo, sarà presentata l’associazione no profit “No maranza”.

L’iniziativa, nata da un’idea dello chef Natale Giunta, titolare del Citysea, si pone come obiettivo quello di contrastare il fenomeno della violenza che incide profondamente sulla qualità della vita nel capoluogo siciliano.

La mission dell’associazione

Il progetto trae origine dalla constatazione di un clima di insicurezza diffuso e dalla richiesta, da parte di cittadini e famiglie, di poter frequentare locali e spazi pubblici in condizioni di tranquillità.

L’associazione si pone come punto di riferimento per imprenditori, gestori di esercizi commerciali, commercianti e cittadini che hanno affrontato momenti difficili a causa di atteggiamenti violenti e illegali.

“Siamo giornalisti, avvocati, imprenditori. Stiamo creando una rete di aiuto e sostegno”, spiegano i promotori sottolineando la volontà di offrire assistenza concreta e strumenti di tutela.

Tra gli obiettivi indicati figurano la richiesta di interventi normativi, l’offerta di supporto legale e informativo e la diffusione di una maggiore consapevolezza sul tema.

La presentazione a Palermo

La presentazione dell’associazione “No maranza”, in programma giovedì 5 marzo alle ore 17.00, sarà aperta al pubblico e rappresenterà un’occasione di confronto sulle criticità legate alla sicurezza urbana.

Al centro del dibattito, in particolare, le aree della movida del capoluogo siciliano, teatro negli ultimi anni di episodi gravi, alcuni dei quali culminati in tragedie.

Il clima di preoccupazione

I recenti fatti di cronaca hanno evidenziato un aggravarsi della situazione, alimentando un diffuso senso di insicurezza.

Una condizione che, secondo gli organizzatori, incide sulla tranquillità dei cittadini e soprattutto dei più giovani, sempre più preoccupati all’idea di uscire per trascorrere del tempo in città e condividere momenti di svago con gli amici.

Le ripercussioni riguardano anche il tessuto economico locale. Diversi imprenditori e gestori di attività commerciali manifestano crescente preoccupazione, al punto da valutare la chiusura anticipata o definitiva dei propri esercizi.

La guerra di Natale Giunta contro i maranza

Lo scorso gennaio, Natale Giunta ha dichiarato guerra ai maranza, selezionando ulteriormente la clientela che ha accesso al suo locale al fine di evitare disordini o episodi cruenti.

Chi si presenta con look ispirati ai personaggi di “Gomorra”, ostentando barbe curate in quello stile, capi che imitano le grandi griffe, oppure accessori come catene appariscenti, occhiali e borse contraffatti, non è gradito all’interno del Citysea.