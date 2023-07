Naufraga barchino a Lampedusa, Frontex salva 44 migranti

Nessun disperso

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AG) – Un barchino, con a bordo 44 migranti, è affondato nelle acque antistanti a Lampedusa. A soccorrere i 37 uomini, 5 donne e due minori originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Liberia e Mali, partiti a loro dire da Sfax in Tunisia, è stato una motovedetta di Frontex.

Tutti coloro che erano sulla carretta naufragata sono stati portati in salvo; non ci sono segnalazioni di dispersi, né per fortuna ci sono feriti.

Intanto, direttamente a molo Favarolo, sono giunti altri 19 tunisini, fra cui 3 donne e 10 minori. Il barchino di legno di circa 6 metri, partito da Mahdia, in Tunisia, è riuscito ad arrivare direttamente sulla terraferma ed è stato sequestrato dalla Guardia di finanza.

Salgono così a 15, con un totale di 540 migranti, gli sbarchi su Lampedusa dalla mezzanotte.