Naufragio al largo di Lampedusa, disperso un bambino

Salvate 64 persone, ma del piccolo nessuna traccia

LAMPEDUSA – Una barca con migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa e un bambino, originario della Sierra Leone, è disperso. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori.

Le ricerche

Nonostante le ricerche nell’area dove il natante di 9 metri è colato a picco, del bimbo non è stata trovata traccia. La madre del disperso è stata sbarcata, con gli altri 63 compagni di viaggio, durante la notte, sulla maggiore delle Pelagie. Le ricerche del sono ancora in corso con la motovedetta Cp 271 e con il velivolo Manta della guardia costiera.

Era partito con la madre dalla Tunisia

Il bambino disperso avrebbe 2 o 3 anni. Era partito con la madre e il gruppo di migranti su un barchino di 9 metri partito da Sfax, in Tunisia, alle 23 di venerdì scorso. Quando i militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera hanno avvistato il natante, la barca – che già da un po’ aveva iniziato ad imbarcare acqua – era già parzialmente inabissata. Tutti i migranti sono finiti in mare, ma sono stati salvati. Soltanto del piccolo, che è scivolato dalle braccia della madre quando è finita in mare, non è stata trovata traccia. Sulla “carretta” di ferro c’erano persone originarie di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Sierra Leone. All’hotspot di Lampedusa sono al momento in corso le audizioni dei superstiti, gli ivoriani stanno raccontando che per la traversata loro hanno pagato 300 euro e che vogliono restare in Italia.

Sette sbarchi con 292 migranti

Sono 292 i migranti, compresi i 64 superstiti del naufragio, che sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa. Complessivamente 7 i natanti soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e dalla guardia costiera, che ha dato ausilio anche alla ong Safira 2 che ha salvato 40 persone fra cui 4 donne e un minore originari di Eritrea, Etiopia, Guinea, Somalia e Sudan, che erano su un gommone alla deriva.

Tutti i barconi soccorsi, tranne quello naufragato che è salpato da Sfax in Tunisia, sono partiti da Zuwarah, Sabratha, Sorman, Tajoura e Zawiya in Libia. Dopo gli sbarchi fra molo Favarolo e il molo commerciale, 3 uomini e una donna sono stati portati al poliambulatorio di contrada Grecale per ipotermia e uno per tachicardia. All’hotspot, al momento, ci sono 394 ospiti. Per questa mattina è stato disposto il trasferimento di 248 persone con il traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle (