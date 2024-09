Nautica, da Catania a Genova una traversata tutta al femminile

CATANIA – Venerdì 6 settembre 2024, alle ore 9.30 presso il Porto Rossi di Catania partirà la traversata tutta al femminile promossa da Nuova Jolly Marine “Mediterraneo in Rosa venti24“. Nauta, Il Salone Nautico del Meditarraneo è partner dell’iniziativa insieme al Salone Nautico di Genova.

La traversata avrà inizio a Catania per concludersi il 19 settembre a Genova. A dare il via a Catania saranno presenti l’Assessore del Comune di Catania Sergio Parisi, Antonio Aiello titolare insieme ai fratelli del cantiere Nuova Jolly, la Presidente e il Vice-presidente di Associazione Lorenzo Perrone e Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore di Nauta.

Le attività di sensibilizzazione

Presente anche la dottoressa Sara Pettinato, Medico Chirurgo Senologo di Catania, che ha organizzato un momento di sensibilizzazione prima della partenza e partirà insieme all’equipaggio. Nella precedente edizione, Marine “Mediterraneo in Rosa venti24” ha raccolto 14.800 euro a favore del Servizio di Trasporto Sanitario Cuore Rosa (dalle donne per le donne) dell’Associazione Lorenzo Perrone, sostenendo servizi gratuiti per i malati di tumore e i loro familiari.

Il 6 settembre di due anni fa le dodici “avventuriere” sono salpate da Amantea a bordo di un Prince 22 motorizzato Suzuki e hanno attraversato il nostro mare con meta finale il Salone Nautico Internazionale di Genova nel suo giorno di apertura, il 22 settembre.

Tappe e le miglia in programma

Un totale di 519 miglia e otto tappe che hanno visto donne di diverse età mettersi in gioco per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Lorenzo Perrone, che fornisce servizi gratuiti ai malati di tumore e ai loro familiari.

Questo 6 settembre vedremo un Prince 24 Exclusive – spinto da un Suzuki DF 300 – salpare dalla Sicilia e fare rotta, ancora una volta, verso il Salone Nautico Internazionale di Genova. A capitanare le avventuriere tornano Daniela Covati, navigatrice e rappresentante della famiglia Aiello (Nuova Jolly Marine) e Carla Gnemmi, navigatrice del Club del Gommone di Milano dal 2008. A bordo, delle ospiti importanti: nelle tappe prenderanno posto alcune donne che hanno sconfitto un tumore, assumendo il ruolo di “ambasciatrici della prevenzione”.

L’attrice Barbara Kal

Seguirà e vivrà l’avventura in prima persona l’attrice e presentatrice Barbara Kal, pronta a raccontare con passione la navigazione e i suoi obiettivi. All’arrivo a Genova, invece, l’attrice Alessandra Ierse: con la sua personalità frizzante celebrerà il successo delle Mediterranee. La rotta Raid Mediterraneo in Rosa venti24 sarà un raid di circa 640 miglia attraverso Mar Ionio, Mar Tirreno e Mar Ligure ed anche quest’anno l’arrivo a Genova è previsto per l’apertura del Salone Nautico Internazionale.

Le sette tappe previste: Catania-Amantea: 120 mn con l’attraversamento dello Stretto di Messina. Amantea-Napoli: 145 mn con sosta e shooting fotografico davanti a Sorrento. Napoli-Latina: 56 mn con passaggio davanti al Monte Circeo e Sabaudia. Latina-Piombino: 160 mn con passaggio davanti a Porto S. Stefano e Punta Ala. Piombino-La Spezia: 75 mn con escursione alle Cinque Terre. La Spezia-Varazze: 66 mn, con arrivo alla Marina di Varazze e sosta di alcuni giorni per eventi dedicati alla promozione della salute. Varazze -Genova: passerella finale con arrivo al Salone Nautico Internazionale.