 Neonato a rischio, da Catania a Roma con un volo dell'aeronautica
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Neonato a rischio, da Catania a Roma con un volo dell’aeronautica

E' il secondo in pochi giorni, su richiesta della Prefettura di Messina
L'EMERGENZA
di
1 min di lettura

CATANIA – Si è da poco concluso, con l’atterraggio a Ciampino, il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di 2 mesi, in imminente pericolo di vita. Il piccolo, ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, era bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il G650 dell’Aeronautica Militare, è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Catania-Fontanarossa alle 12.50. All’arrivo del velivolo il bimbo è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica, decollando subito dopo alla volta di Roma.

Il trasporto in ambulanza al Bambin Gesù

Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 15.20, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. E’ il secondo intervento di questo tipo, dopo quello di domenica, sulla tratta Taormina-Roma.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI