E' il secondo in pochi giorni, su richiesta della Prefettura di Messina

CATANIA – Si è da poco concluso, con l’atterraggio a Ciampino, il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di 2 mesi, in imminente pericolo di vita. Il piccolo, ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, era bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il G650 dell’Aeronautica Militare, è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Catania-Fontanarossa alle 12.50. All’arrivo del velivolo il bimbo è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica, decollando subito dopo alla volta di Roma.

Il trasporto in ambulanza al Bambin Gesù

Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 15.20, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. E’ il secondo intervento di questo tipo, dopo quello di domenica, sulla tratta Taormina-Roma.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare.