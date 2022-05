Neri Parenti ospite d’onore del Marefestival di Salina

Dal 23 al 25 giugno

MALFA (MESSINA) – Sarà presente anche il maestro della commedia italiana Neri Parenti sarà ospite d’onore della XI edizione di Marefestival Salina, in scena dal 23 al 25 giugno a Malfa, alle Eolie. Parenti ritirerà il premio in ricordo di Massimo Troisi.

“Parenti rappresenta un prezioso e imprescindibile punto di riferimento della storia recente del nostro cinema – dice il direttore artistico Massimiliano Cavaleri –, un percorso lunghissimo con il numero record di 50 film, tutti di grande successo, tra cui sei Fantozzi, due Fracchia, innumerevoli cinepanettoni e altre pellicole, cui il grande pubblico è particolarmente affezionato. Una vita sul set al fianco del grande genio Paolo Villaggio e ai più noti e apprezzati attori comici, come Christian De Sica, Massimo Boldi, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Ezio Greggio, Anna Mazzamauro (questi ultimi tre già Premi Troisi in passate edizioni) e Paolo Conticini, tra gli ospiti del Marefestival 2022. Parenti, proprio come il Natale, è stato per anni una tradizione, un appuntamento fisso per gli amanti della risata; le sue opere per certi versi, risultano pionieristiche. Dedicheremo a lui e al suo brillante contributo alla commediografia made in Italy una serata, in cui ripercorreremo i momenti salienti, tra aneddoti, curiosità e dietro le quinte; parlando anche dei prossimi impegni cinematografici”.

Il Marefestival, che vedrà Maria Grazia Cucinotta come madrina, andrà in scena nel comune di Malfa ed è organizzato da Cavaleri insieme con Patrizia Casale e Francesco Cappello, vertici dell’associazione culturale Prima Sicilia. Media partner della manifestazione sarà la Rai attraverso la TGR e RaiRadio3.