Nervi tesi nella Lega siciliana che ha accolto Salvini

Cosa trapela dal faccia a faccia

PALERMO – Chi ha preso parte alla riunione di ieri sera, nella sede della Lega a Palermo, racconta che Matteo Salvini alla fine è apparso risentito. Ai suoi più stretti collaboratori, il leader del Carroccio, che oggi è stato all’udienza Open Arms, avrebbe manifestato questo risentimento, dopo avere ascoltato parlare i tanti dirigenti presenti all’incontro e soprattutto chi ha chiesto più spazio e ruoli di maggiore rilievo dopo avere fallito le competizioni elettorali.

All’orizzonte i congressi

Un clima, insomma, non proprio di festa. Il partito però guarda avanti. L’orizzonte è quello dei congressi provinciali e poi quello regionale, che dovrebbero svolgersi in primavera. L’idea di un commissario per gestire la transizione sembra accantonata. Sicuramente, invece, si partirà con la campagna di tesseramento, anche se non mancano le difficoltà legate allo statuto della Lega che valorizza la militanza acquisita nel tempo. E’ emersa la figura dell’eurodeputata Annalisa Tardino che potrebbe prendere in mano questa fase pre-congressuale.