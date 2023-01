Open Arms, Conte a Palermo: “Dissi a Salvini di far scendere i minori”

La deposizione dell'ex premier al processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio che vede imputato l'ex ministro dell'Interno

PALERMO – “Sollecitai il ministro Salvini a far sbarcare i minori a bordo della Open Arms perché secondo me era un tema da risolvere al di là di tutto. Cercai di esercitare una moral suasion sulla questione perché mi pareva che la decisione di trattenerli a bordo non avesse alcun fondamento giuridico”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte deponendo al processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio che vede imputato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Salvini, secondo l’accusa, avrebbe illegittimamente negato alla ong Open Arms con 147 profughi salvati in mare, ad agosto 2019, di approdare a Lampedusa e altrettanto illegittimamente avrebbe tenuto a bordo i migranti privandoli della libertà personale. Il teste ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Marzia Sabella sulla lettera da lui inviata il 14 agosto all’ex ministro Salvini in cui si chiedeva proprio di far sbarcare i minori. Successivamente il premier scrisse una missiva aperta al leader della Lega lamentando la diffusione non fedele del contenuto della lettera del 14.

“Siamo al 15 agosto- ha ricordato – ci avviavamo verso la crisi di governo e una probabile competizione elettorale, il tema immigrazione è sempre stato caldo per la propaganda politica ed era chiaro che in quella fase, Salvini, che ha sempre avuto posizioni chiare sulla gestione del problema, volesse rappresentare me come un debole e lui invece come rigoroso. Scrissi la lettera aperta perchè mi infastidiva intanto che uno scritto da me inviato al ministro fosse stato diffusa dal destinatario senza la mia autorizzazione. Inoltre avrei gradito che fosse rappresentato per quel che era”.