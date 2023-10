Netflix è pronta ad aumentare il costo dell’abbonamento

Non è ancora chiaro in quali Paesi si vedrà il rincaro

1' DI LETTURA

Netflix è pronta ad aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti, secondo quanto scrive Wall Street Journal. Nell’ottobre del 2021 la piattaforma di streaming aveva già aumentato le sue tariffe in Italia. L’abbonamento Base era rimasto invariato a 7,99 euro, mentre quello Standard era passato da 11,99 euro a 12,99 euro e il Premium era salito da 15,99 euro a 17,99 euro.

Le notizie, al momento, non sono ancora ufficiali ma i rincari si dovrebbero avere tra qualche mese, non è chiaro in quali Paesi. Nei mesi scorsi Netflix aveva cambiato la sua formula di abbonamento. Prima ha bloccato la condivisione delle password introducendo il concetto di nucleo domestico e poi ha ridotto i piani di abbonamento togliendo quello Base.