Il figlio di 13 anni è in gravi condizioni

Non si ferma all’alta della polizia e durante la fuga finisce contro un’auto. Nell’impatto avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, a Nettuno è morto il 49enne bulgaro Videnov Valeri Naumov.

L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter poi risultato rubato insieme al figlio di 13 anni quando due poliziotti, in via Lampedusa, gli hanno intimato l’alt. Il bulgaro, invece di fermarsi, ha accelerato per cercare di seminare gli agenti.

Padre e figlio a bordo dello scooter, per rallentare la corsa dei poliziotti, avrebbero anche lanciato il casco dell’uomo contro la volante, danneggiandola. Poco dopo c’è stato l’incidente mortale, all’altezza dell’incrocio con via Ponserico. Il 49enne, che ormai era senza casco, è andato a scontrarsi contro un’altra auto in transito, che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il figlio è stato trasportato al Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.