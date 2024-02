Nicola Catania perde il suo seggio all’Ars: al suo posto Giuseppe Bica

Il deputato FdI perde in appello il derby con il collega di partito

PALERMO – Nicola Catania perde il suo seggio all’Ars. Il deputato FdI esce sconfitto dal nuovo round del derby interno ai meloniani con Giuseppe Bica. La sentenza d’appello del processo civile che vede l’ex sindaco di Custonaci reclamare il seggio a Sala d’Ercole assegnato a Catania, ex primo cittadino di Partanna, si è conclusa in favore di Bica.

La querelle giudiziaria

Bica aveva già vinto in primo grado, ma il ricorso in appello di Catania aveva congelato la contesa lasciando l’ex sindaco di Partanna in sella. Questa volta Catania, che farà ricorso in Cassazione, dovrà presentare un ricorso parallelo alla Corte d’appello per potere ottenere la sospensione degli effetti della sentenza di secondo grado. I tempi saranno lunghi e nel frattempo toccherà a Bica prendere il testimone a Sala d’Ercole. L’ex sindaco di Custonaci era risultato primo dei non eletti FdI in provincia di Trapani ma aveva fatto ricorso per ineleggibilità del compagno di partito: Catania, infatti, aveva mantenuto una carica di amministratore della Srr Trapani Sud e si era dimesso in ritardo rispetto ai tempi dettati dalla legge per la partecipazione alle elezioni regionali.

Bica tra FdI e Lega

Da settimane si vocifera di un possibile passaggio di Bica nelle file della Lega, una volta entrato a Palazzo dei Normanni. Il diretto interessato, tuttavia, interpellato da LiveSicilia ha escluso un passaggio nelle file del Carroccio. Il nodo sarà sciolto nelle prossime sedute dell’Assemblea regionale siciliana.