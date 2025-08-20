Nicolosi, truffe on line: denunciato un gruppo di campani

Le richieste di denaro: 39 operazioni per quasi 19 mila euro

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno concluso un’indagine che ha permesso di smascherare tre truffatori campani attivi nel catanese. L’azione rientra nelle linee guida del Comando Provinciale di Catania, impegnato da tempo in attività di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto verso le fasce più vulnerabili della popolazione come gli anziani.

Il caso che ha fatto partire le indagini

Tutto è iniziato con la denuncia di un medico 69enne di Nicolosi. L’uomo era stato contattato via messaggio da un truffatore che si era finto suo figlio, chiedendogli con urgenza quasi mille euro per l’acquisto di un nuovo smartphone. In un primo momento il medico aveva effettuato il bonifico, ma insospettito dalle successive richieste di denaro si è rivolto immediatamente alla Caserma dei Carabinieri.

Tracciati i flussi finanziari dei truffatori

Dalla denuncia, i Carabinieri hanno recuperato i dati bancari del conto su cui era confluito il denaro e hanno analizzato i flussi finanziari. In soli due giorni sono state rilevate 39 operazioni sospette per un totale di oltre 19mila euro. I militari hanno scoperto che le somme venivano immediatamente trasferite su altre carte riconducibili ai complici, in un tentativo di riciclaggio.

Denunciati tre truffatori

Gli indagati, due uomini di 39 e 37 anni residenti a Napoli e una donna di 47 anni di Giugliano in Campania, sono stati denunciati per truffa, sostituzione di persona e riciclaggio. L’attività investigativa ha permesso di individuare altre dieci vittime in diverse regioni italiane, tutte raggirate con lo stesso stratagemma. Le indagini sono ora all’attenzione dell’autorità giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati.