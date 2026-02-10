Cassa integrazione in deroga e sostegni per chi opera in zona rossa

PALERMO – “Siamo stati auditi in Terza commissione, alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, per discutere della situazione delle attività commerciali di Niscemi, evidenziando la necessità di intervenire in maniera celere”, lo dichiarano i deputati del Pd all’Ars Nello Dipasquale e Dario Safina.

“È necessario – spiegano i due deputati – sostenere le aziende e i lavoratori autonomi che operano nella zona rossa e che, loro malgrado, sono costrette a delocalizzare, ma anche quelle che hanno subito un drastico calo del fatturato. Per queste realtà occorre prevedere un contributo economico proporzionato alla perdita registrata”.

La cassa integrazione per i lavoratori

“Un altro tema centrale riguarda i lavoratori: la nostra proposta – concludono – è l’attivazione immediata della cassa integrazione in deroga, per andare incontro alle loro esigenze e garantire tutele in una fase particolarmente delicata, non possiamo non farci carico delle loro esigenze”.

