Niscemi, la frana fa paura: “Si è mossa nella notte, il fronte è peggiorato”

Le parole del sindaco e del capo della protezione civile

NISCEMI – “Il fronte della frana è peggiorato, è arrivato a quattro chilometri, stiamo assistendo la popolazione e lavorando sulla viabilità alternativa, abbiamo due provinciali chiuse, una terza è minacciata e rischiamo l’isolamento”. Sono le parole di Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, alle prese con la frana che sta mettendo in ginocchio la popolazione.

“Abbiamo mile sfollati – spiega il primo cittadino a LiveSicilia – è presente la protezione civile. Molti hanno trovato ricovero da parenti amici e in seconde abitazioni, una trentina in una palestra”

Cocina, la frana e gli interventi

“Durante la notte – afferma il direttore della protezione civile Salvo Cocina – la frana si è mossa. Si era aperta il 16 gennaio, adesso è operativo un secondo fronte, con un abbassamento di 10 metri, molto esteso e impossibile da fermare”.

Cocina fa il punto anche sulle evacuazioni: “Considerando una fascia di 100 metri dalla frana, sono state evacuati gli abitanti. Sulle cause ci sono verifiche in corso, si ipotizzano movimenti tettonici, grosse deformazioni della crosta terrestre”.

La Protezione civile ha coinvolto tre esperti del momento univesitario per analizzare il fenomeno.

“La Regione – ha sottolineato ieri il governatore Renato Schifani – è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari”.