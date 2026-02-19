 Niscemi, stanziati 75 milioni per chi deve demolire un immobile
Niscemi, stanziati 75 milioni per chi deve demolire un immobile

La cifra prevista dal decreto approvato ieri in Cdm
i fondi
di
NISCEMI – Sono 75 i milioni previsti nel 2026 per i contributi in favore dei proprietari degli immobili da demolire a Niscemi a causa della frana.

Niscemi, stanziati 75 milioni

È la cifra prevista, secondo quanto si apprende, dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri che ha stanziato 150 milioni di euro per il paese in provincia di Caltanissetta, colpito dalla frana a fine gennaio che ha demolito strade ed edifici.

Le altre risorse dono destinate a interventi di messa in sicurezza, prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio comunale.

