Niscemi, vertice al Comune col capo della Protezione civile Ciciliano

Presenti il sindaco Conti, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco

NISCEMI – Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano è in Comune a Niscemi per una riunione operativa col sindaco Massimiliano Conti, forze dell’ordine, vigili del fuoco e funzionari della Protezione civile siciliana.

Ciciliano è arrivato a Niscemi nella tarda mattinata. Ieri al ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini si è svolta una riunione sul ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della cittadina nissena colpita dalla frana. Salvini ha scritto su X che sarà assicurato “il massimo impegno per le popolazioni colpite”.