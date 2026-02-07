Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto

NIZZA MONFERRATO (ASTI) – Dramma nella notte a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove una 17enne è stata trovata morta. La giovane si chiamava Zoe Trinchero e, al momento, l’ipotesi più probabile è che sia stata uccisa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a dare l’allarme sarebbe stato un abitante del posto, che da casa ha visto il corpo nel rio Nizza e quando si è avvicinato si è imbattuto in un gruppo di amici che avevano passato la serata con lei e che la stavano cercando. Insieme hanno provato a estrarla dall’acqua e chiamato il 118 ma per Zoe Trinchero non c’era più nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri e della procura stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Il primo esame del medico legale ha riscontrato sul corpo lesioni che fanno pensare a un omicidio.

