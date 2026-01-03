 Palermo, "No al circo con gli animali": sit-in contro lo sfruttamento
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

“No allo sfruttamento degli animali”, sit-in davanti al Circo Orfei

Presente alla manifestazione l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Non siamo contrari al circo, ma siamo contrari allo sfruttamento degli animali. Ci auguriamo più circhi con acrobati, clown, maghi, motociclisti, momenti in cui l’essere umano dimostra la propria capacità di stupire l’altro”.

“Sono qui per difendere gli animali costretti a crescere in un ambito etologicamente non consono. Da assessore ho inviato all’approvazione del Consiglio comunale una delibera sul benessere animale che prevede un articolo sui circhi affinché Palermo possa fare un passo avanti verso i diritti degli animali”. Lo dice l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, presente oggi pomeriggio al sit in di sensibilizzazione che si è tenuto davanti al circo Orfei del Forum di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI