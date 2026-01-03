“No allo sfruttamento degli animali”, sit-in davanti al Circo Orfei

PALERMO – “Non siamo contrari al circo, ma siamo contrari allo sfruttamento degli animali. Ci auguriamo più circhi con acrobati, clown, maghi, motociclisti, momenti in cui l’essere umano dimostra la propria capacità di stupire l’altro”.
“Sono qui per difendere gli animali costretti a crescere in un ambito etologicamente non consono. Da assessore ho inviato all’approvazione del Consiglio comunale una delibera sul benessere animale che prevede un articolo sui circhi affinché Palermo possa fare un passo avanti verso i diritti degli animali”. Lo dice l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, presente oggi pomeriggio al sit in di sensibilizzazione che si è tenuto davanti al circo Orfei del Forum di Palermo.