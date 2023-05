Il partito di Saverio Romano si organizza.

PALERMO – Noi con l’Italia: eletti i delegati al congresso nazionale. ‘Il mio piu’ sincero ringraziamento alle centinaia di persone provenienti da tutta la Sicilia per questa grande prova di democrazia all’interno di un partito. Decisivo l’apporto del nostro partito di Centro alla coalizione e al governo di centrodestra’. ‘Una grande prova di partecipazione democratica in un partito di Centro, come il nostro, che vuole riaffermare le ragioni del moderatismo e della mediazione politica, del riformismo e della coesione sociale, in una congiuntura delicata per il nostro Paese che puo’ affrontare le sfide del futuro grazie ad un governo nazionale forte e compatto e al quale diamo un importante contributo”, ha detto Saverio Romano (vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia).

“Oggi la Sicilia ha espresso gli ottanta delegati che il 20 e 21 maggio voteranno insieme alle altre delegazioni regionali, i vertici nazionali di Noi con l’Italia. L’appuntamento e’ a Roma con Maurizio Lupi, la deputazione nazionale, gli iscritti e i nostri elettori. Esprimo grande soddisfazione e ringrazio quanti hanno voluto dedicare il loro tempo e le loro energie a testimonianza di un vero impegno politico’” Cosi il vicesegretario nazionale di Noi con l’Italia Saverio Romano alla convention tenutasi ieri alla presenza, tra gli altri, di esponenti della classe dirigente del partito tra cui, Alessandro Colucci, Antonello Antinoro, Massimo Dell’Utri, Andrea Galli, Maria Pia Castiglione, Marco Forzese, Roberto Clemente, Ignazio Messina, Peppe Germano, Patrizio Lodato, Angelo Fasulo, Valerio Barrale, Roberto Corona, Michele Nasca, Marcello Greco, Carmelo Acqua, Davide Durante, Giovanni Di Trapani, Salvatore Bonincontro, Francesco La Mantia, Mario Lo Iacono, Pietro Perconti, Terry Medici, Toto’ Caltagirone