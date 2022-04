Noi di Centro, Addario segretaria provinciale di Ragusa

RAGUSA – Oggi il Segretario Regionale di “Noi di Centro”, Giovanni Di Trapani, di intesa con il Segretario Nazionale, On. Clemente Mastella, ha formalizzato la nomina di Maria Addario quale Segretario Provinciale di Ragusa. La stessa, da sempre impegnata nel mondo del sociale, è stata in passato consigliere di circoscrizione a Ragusa, ma soprattutto consigliere comunale nella stessa città nelle liste del CDU risultando la quarta più votata fra 400 candidati. La Addario, animatrice fra l’altro in passato del movimento femminile del CDU, dipendente in pensione del Ministero dell’istruzione, si è detta particolarmente felice del prestigioso incarico e pronta a mettersi a lavoro organizzando e strutturando a Ragusa e provincia il partito fondato da Mastella.