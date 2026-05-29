Nomina autorità Audit, Cisl Fp: “Il Governo umilia la dirigenza interna”

"Il messaggio che si continua a trasmettere è devastante: i dirigenti regionali non sarebbero ritenuti all’altezza"

PALERMO – “La CISL FP Sicilia esprime durissima condanna per l’ennesima decisione del Governo regionale di riaprire indistintamente a dirigenti interni ed esterni il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea. Una scelta gravissima, offensiva e che conferma la totale sfiducia del Governo nei confronti della dirigenza regionale”, lo dichiarano il segretario generale Daniele Passanisi e il responsabile Enti Regionali Fabrizio Lercara.

“Ancora più grave – aggiungono – è che ciò avvenga dopo il caso Sambataro e nonostante vi fossero dirigenti interni che avevano già presentato la propria candidatura. Perché il Governo regionale continua ostinatamente a ignorare professionalità, competenze ed esperienza presenti all’interno dell’Amministrazione? Perché non bisogna valorizzare il merito delle risorse interne? Forse ci sono altre dinamiche che ci sfuggono?”.

“Il messaggio che si continua a trasmettere è devastante: i dirigenti regionali non sarebbero ritenuti all’altezza di guidare la propria Amministrazione. Un insulto inaccettabile verso donne e uomini che ogni giorno garantiscono il funzionamento della macchina regionale tra carenze di organico, responsabilità crescenti e condizioni operative sempre più difficili”.

“Siamo stanchi di assistere a scelte che mortificano il personale interno, alimentano frustrazione e disaffezione e compromettono il senso di appartenenza all’istituzione. Per la CISL FP Sicilia esiste un principio chiaro e non negoziabile: gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti prioritariamente ai dirigenti interni e solo successivamente, in caso di comprovata impossibilità, ricorrere a professionalità esterne. Per questo chiediamo l’immediata modifica delle procedure affinché siano riservate esclusivamente al personale dirigente interno della Regione Siciliana, valorizzando competenze, esperienza e professionalità già presenti nell’Amministrazione”.

“Chiediamo inoltre che si proceda finalmente alla nomina dei Dirigenti Generali, da individuare esclusivamente tra gli interni, per garantire una guida stabile ai dipartimenti strategici ancora retti ad interim, tra cui Affari Extraregionali, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e Pianificazione Strategica. È evidente che il protrarsi di queste condizioni sta compromettendo seriamente il buon funzionamento della macchina amministrativa regionale. La CISL FP Sicilia resta pronta ad attivare ogni iniziativa necessaria per contrastare questa ulteriore mortificazione della dirigenza regionale“.