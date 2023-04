“Non solo nomi, bisogna parlare del programma per Catania”

Dalla base di FdI arriva un appello affinché vengano messi in cantiere le idee per "poderoso programma di governo"

Catania si prepara alla prossima tornata elettorale, le forze politiche tracciano i solchi per i prossimi cinque anni di amministrazione comunale. “La città ha bisogno di idee che si trasformino in azioni – dichiara Gaspare Pagano, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia dedicato a Stella Rao – parliamo di programmi e di futuro alla comunità Catanese”.

“Il candidato Sindaco sarà espressione di Fratelli d’Italia, e siamo sicuri sarà di sintesi per tutti. Noi, andiamo comunque avanti, ci impegneremo affinché il futuro primo cittadino abbia gli spunti necessari per una poderosa azione di governo”, continua Pagano.

“Tutti i cittadini, ma soprattutto tutti i candidati alle elezioni amministrative di Catania del 28/29

maggio sono invitati ai lavori programmatici che saranno calendarizzati a breve. Abbiamo elaborato un primo manifesto strutturato su temi che noi, del Circolo “Stella Rao”, reputiamo fondamentali, – conclude Pagano – Sicurezza e legalità, Decoro urbano e Qualità della Vita”.