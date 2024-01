“Non sono vestita”, ma aveva la marijuana: arrestata una 30enne

Tradotta in carcere a Piazza Lanza

GRAVINA (CATANIA) – A suonare al campanello di casa sua all’ora di pranzo non era il postino, e neppure un parente, ma i carabinieri. Che hanno insistito finchè non aprisse e hanno perquisito la casa, trovando la conferma dei loro sospetti. La loro visita “inaspettata” li ha portati a scoprire circa 300 grammi di marijuana in casa.

La donna viene descritta come “già conosciuta” dai militari per i suoi precedenti. Sono andati a casa sua perché erano stati “raccolti elementi tali – spiega una nota dell’Arma – da ritenere che potesse nascondere un grosso quantitativo di stupefacenti dentro casa”. Ora è stata arrestata per spaccio e portata in carcere a Piazza Lanza.

Il sacchetto giù dalla finestra

Quando i militari hanno suonato al campanello, ha detto di non essere vestita, forse sperando di “guadagnare” qualche secondo che le consentisse di disfarsi della droga. Ma alla fine ha aperto. E non aveva considerato che prima di suonare, i carabinieri, avevano circondato l’immobile. Non è sfuggito, insomma, il suo strano “lancio” di un sacchetto da una finestra. Aveva un’etichetta attaccata con del nastro adesivo, con scritto l’indirizzo della 30enne e la scritta “1 Kili S.”. Conteneva 61 dosi di marijuana, per un peso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente.

Il materiale da confezionamento

Nel prosieguo della perquisizione, nonostante lei sostenesse di non avere altro, è stato individuato un barattolo di chewing gum in cui erano nascosti circa 2 grammi di semi di marijuana triturati. Infinenel bagno, dietro la lavatrice, erano presenti delle buste di plastica trasparenti autosigillanti e tre bilancini di precisione, perfettamente funzionanti; mentre in camera da letto, in un angolo, un’altra busta con 26 dosi di marijuana, del peso di oltre 100 grammi. La droga è stata sequestrata.