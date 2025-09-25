‘Nonni Vigili’, M5S: “Progetto non partito, manca una visione”

"A più di due settimane dall'inizio scolastico non c'è nessuna traccia"

PALERMO – “A giugno l’amministrazione comunale aveva annunciato con enfasi il progetto dei “Nonni Vigili”, finanziato con fondi regionali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e viabilità davanti agli istituti scolastici. A più di due settimane dall’inizio dell’anno scolastico, però, nelle scuole di questo progetto non c’è traccia: nessun presidio, nessun volontario, nessuna sicurezza aggiuntiva per i bambini e le famiglie. È l’ennesima dimostrazione di come a Palermo gli annunci si traducano troppo spesso in nulla di fatto”, a dichiararlo sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Palermo che chiedono alla Giunta chiarezza sul progetto ‘Nonni Vigili’.

“Il vero problema – continua la nota dei consiglieri del M5S -, tuttavia, è più profondo: manca una visione strategica dell’amministrazione per affrontare l’ingresso e l’uscita da scuola in modo moderno e sicuro. Non bastano iniziative estemporanee o spot: servono misure strutturali come aree di calma davanti agli istituti, sperimentazioni di pedibus (percorsi sicuri casa-scuola a piedi) e progetti di mobilità scolastica sostenibile che riducano caos, traffico e stress per famiglie e quartieri”.

“Come Movimento 5 Stelle – conclude la nota – chiediamo al sindaco e alla Giunta di chiarire pubblicamente perché il progetto “Nonni Vigili” non è partito e, soprattutto, di avviare un percorso serio e partecipato con scuole e circoscrizioni per disegnare una strategia stabile di sicurezza e mobilità attorno agli istituti scolastici”.