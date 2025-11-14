Nonno e zia aggrediscono un agente a scuola: scatta l’arresto

E' successo alla Don Milani di passaggio dei Picciotti

PALERMO – Sono accusati di avere aggredito un agente di polizia intervenuto per riportare la calma nel plesso Don Milani di passaggio dei Picciotti, a Palermo, dove nonno e zia di un tredicenne, lui 66 e lei 32 anni, sono stati arrestati per avere colpito con calci e pugni un agente.

L’intervento della polizia

La dirigente scolastica aveva chiesto l’intervento della polizia per riportare la calma, dopo che il tredicenne era andato in escandescenze. Gli agenti erano in presidenza, insieme al ragazzo. Qualcuno racconta che nonno e zia avrebbero sfondato la porta e aggredito i poliziotti. In soccorso degli agenti sono arrivati altri colleghi a bordo di volanti. Nonno e zia sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.