L'intervento dei carabinieri

NOTO – I carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un uomo di 54 anni in flagranza differita per atti persecutori. L’uomo, intorno alle ore 23 di ieri, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco sulla porta d’ingresso dell’abitazione e sull’autovettura dell’ex compagna 35enne per poi allontanarsi.

E’ stato fermato pochi minuti dopo. L’uomo in un primo momento ha forato con un coltello gli pneumatici dell’autovettura parcheggiata fuori dall’abitazione della ex, per poi tornare alcuni minuti più tardi ed esplodere i colpi di arma da fuoco.

Dalle indagini è inoltre stato accertato che l’uomo, già nei giorni precedenti, avrebbe minacciato di sfregiare la donna con l’acido. Non è stata rinvenuta l’arma da fuoco utilizzata dall’indagato ma, all’interno della sua autovettura, è stata rinvenuta e sequestrata una bottiglia contenente sostanze corrosive.