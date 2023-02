Notte di follia ad Agrigento: maxi rissa con calci e pugni VIDEO

Il bilancio è di almeno tre feriti

AGRIGENTO – Una notte di ordinaria follia ad Agrigento. Non ci sono altri modi per descrivere quanto avvenuto ieri sera in via Pirandello, uno dei luoghi simbolo della movida. Un gruppo di ragazzi, per motivi al momento ancora sconosciuti, ha dato vita ad una furibonda rissa con calci, spintoni e pugni. Il bilancio è di almeno tre feriti.

I protagonisti della spietata aggressione sarebbero tutti giovanissimi con un’età compresa tra i ventitré e i venticinque anni. Un atto di estrema violenza che è stato immortalato con uno smartphone da un passante diventando virale sui social in pochissimo tempo. Ed è proprio grazie a quelle immagini che la squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore Giovanni Minardi, è riuscita ad identificare i partecipanti: al momento una dozzina, ma all’appello manca ancora qualcuno in corso di identificazione. I motivi della rissa ancora non sono stati accertati.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Francesco Miccichè: “Sono sbalordito, sconcertato, amareggiato. E’ questo il mio stato d’animo dopo aver visto questo video. Spero che questi poveri idioti e disadattati vengano immediatamente identificati e “paghino” questi comportamenti delinquenziali accaduti ieri sera in centro città. Ho già parlato con le autorità competenti. Sono fiducioso”.