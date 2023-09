Piantedosi a Palermo per inaugurare la Control Room del Comune – VIDEO

La nuova struttura al comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa

PALERMO – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Palermo per l’inaugurazione della nuova Control room del Comune. All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Roberto Lagalla, il presidente della Regione Renato Schifani, il questore Leopoldo Laricchia e il consulente per la digitalizzazione del Comune Giuseppe Lo Re.

Che cos’è e a cosa serve la Control room

La nuova struttura, al comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa 74, è una sala multimediale dei vigili urbani che è collegata con le centrali operative delle Forze dell’ordine e che interverrà sia sulla mobilità che sulla sicurezza e la tutela dell’ambiente. La sala è dotata di sistemi che permettono un approccio multilivello, idoneo ad integrare connettività urbana, sensori e piattaforme di servizio..

Il ministro: “Quello di Palermo è un esempio per tutto il Paese”

“Quello di Palermo è un esempio per tutto il Paese. L’intelligenza artificiale entra nella gestione del controllo di sicurezza delle città – ha detto il ministro -. Elemento importante è la capacità di mettere le informazioni in condivisione tra le varie istituzioni dello Stato: Forze dell’ordine, Comuni, Regioni”.

Lagalla: Palermo non è tra le città più a rischio per la sicurezza

“Le statistiche dimostrano che Palermo non si colloca tra le città più a rischio d’Italia in termini di ordine pubblico. Ma oggi per la sicurezza ha uno strumento in più nell’ottica della digitalizzazione – ha detto il sindaco Roberto Lagalla -. La control room sarà in sperimentazione da oggi fino alla fine dell’anno per poi diventare pienamente operativa dal gennaio prossimo”.