Nuoto Catania, Bomber G sarà il capitano degli etnei

Parla Torrisi: "Il mio rinnovo è sempre una formalità, sono orgoglioso"

2' DI LETTURA

CATANIA – Sarà una stagione speciale per Giorgio Torrisi, da sempre soprannominato “Bomber G” per le spettacolari giocate sottoporta e per il talento dimostrato in tutti questi anni in cui ha vestito i colori rossazzurri. Torrisi non solo rinnova il suo legame con la società etnea, nonostante gli impegni lavorativi lo costringeranno (come già accaduto nella passata stagione) a viaggiare e ad essere spesso lontano dai compagni durante la settimana, ma lo fa con l’orgoglio di rivestire il ruolo di capitano, ruolo precedentemente ricoperto in maniera egregia da Nenad Kacar.

Queste le parole di Giorgio Torrisi dopo il rinnovo: “Ormai, come ribadisco da tanti anni, il mio rinnovo con la Nuoto Catania è sempre una formalità (ovviamente fino a quando riuscirò a dare almeno un piccolo contributo). Credo che questa sia la mia diciottesima stagione con la calotta rossazzurra, però sarà la prima da capitano, e questo mi inorgoglisce moltissimo. Non sarà facile raccogliere la pesante eredità del mio predecessore Nenad Kacar fraterno amico, compagno di stanza e capitano impeccabile con il quale ho condiviso tantissimi anni tra traguardi e qualche delusione, e al quale auguro il meglio per il suo futuro. Il mio compito sarà ancora più difficile data la lontananza dai miei compagni durante la settimana per motivi lavorativi. Non vedo l’ora di iniziare e raggiungere con i miei compagni gli obiettivi prefissati. Forza Nuoto Catania!”

Il direttore sportivo Pippo Leonardi ha dichiarato: “Alcune storie sportive sembrano non finire mai. Giorgio Torrisi e la Nuoto Catania ancora insieme per il 18/mo anno. Cosa aggiungere?Questo numero dice tutto:parla di capacità agonistiche, leadership e soprattutto attaccamento ai colori sociali ,valore che spesso si dimentica. Noi godiamoci questa conferma e faremo di Giorgio il nostro capitano nel solco e nel proseguo di Nenad Kakar che lo è stato per tanti anni in maniera splendida e che per quest’anno ha deciso di fermarsi con noi. Grazie Nenad e in bocca al lupo a Giorgio per questa ulteriore “incombenza”.

Queste, infine, le parole del tecnico Peppe Dato: “Giorgio rappresenta un altra importante pedina per le sue doti tecniche e per l’attaccamento che ha sempre dimostrato per i colori che rappresenta, sarà a fianco di compagni storici per una stagione che sarà certamente difficile ma che tutti onoreremo al meglio delle nostre possibilità”.