Nuova gaffe di Biden, scambia l’Ucraina con l’Iraq – Video

Il presidente Usa risponde a un giornalista su Putin e scivola sul conflitto in Ucraina

1' DI LETTURA

“Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”. Sta facendo il giro del mondo la nuova gaffe del presidene degli Stati Uniti Joe Biden. A un cronista che, alla Casa Bianca, gli chiedeva fino a che punto Vladimir Putin sia stato indebolito dai recenti avvenimenti, Biden ha replicato: “È difficile dirlo, ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”, confondendosi con l’Ucraina, “sta perdendo la guerra in patria ed è diventato un po’ un paria in giro per il mondo. Non è solo la Nato, non è solo l’Unione Europea, c’è il Giappone, sai, sono 40 nazioni”