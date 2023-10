Nuova Irpef e aumento delle pensioni minime: la Manovra va in CdM

La Legge di Bilancio sarà discussa in Consiglio dei Ministri

ROMA – La Legge di Bilancio approda in Consiglio dei Ministri e sono in arrivo novità sul fronte delle pensioni e delle tasse. Fra le misure previste la revisione delle aliquote Irpef, cambiamenti per le pensioni minime, taglio del cuneo fiscale e la fine del Superbonus.

Aliquote Irpef, ecco la revisione

Uno dei punti più importanti della Manovra è la revisione delle aliquote Irpef. L’obiettivo del Governo è di passare da quattro a tre scaglioni, con relativo adeguamento delle aliquote, in modo da arrivare entro la fine della legislatura alla flat tax. La riduzione delle aliquote e degli scaglioni potrebbe costare tra i 3 e i 4 miliardi, risorse che il Governo spera di trovare nella Legge di Bilancio 2024 attraverso una spending review dei vari ministeri.

Pensioni minime, in arrivo novità

Non ci saranno rivoluzioni sul fronte delle pensioni ma qualche novità. Quota 103 e l’Ape social (quest’ultima nell’ottica di renderla strutturale) saranno prorogate. Se il pressing di Forza Italia sarà soddisfatto potrebbe essere inserito anche un piccolo aumento per le pensioni minime, a partire dai 65 anni di età. Gli importi inferiori o uguali al minimo Inps saliranno a 618 euro dal prossimo 1° gennaio. L’anno scorso gli assegni inferiori o uguali ai minimi erano aumentati per gli over 75, ora dunque si dovrebbe ampliare la platea.

Taglio del cuneo fiscale e Superbonus

Il taglio attualmente in vigore che sarà prorogato di un altro anno è del 6% per i lavoratori con reddito fino a 35 mila euro e del 7% per chi ha un reddito non superiore a 25 mila euro l’anno (1.923 euro al mese).

Da sottolineare anche la fine del Superbonus, che dal prossimo anno dovrebbe scomparire dal panorama normativo italiano. Sarà cancellata la possibilità della sconto in fattura e la cessione del credito. Dovrebbe essere esclusa anche la proroga del termine di fine anno per terminare i lavori in condominio.