Nuove linee del tram, Cgil chiede incontro all’assessore Carta

"L'opera è fondamentale per l mobilità urbana e per l'impatto occupazionale"

PALERMO – La Fiom Cgil Palermo ha chiesto un incontro all’assessore all’Ambiente e alla mobilità Maurizio Carta per discutere dei progetti relativi alla realizzazione delle nuove linee del tram previste per la città metropolitana di Palermo.

“La nostra posizione è sempre stata a favore della realizzazione di questa infrastruttura, che riteniamo fondamentale per la viabilità cittadina del centro storico e della periferia – dichiarano il segretario generale Fiom Cgil Palermo Francesco Foti e Alessio Barone, Rsu della Eds Infrastrutture, l’azienda che si occupa della manutenzione del Tram – Con il precedente assessore all’Urbanistica c’è sempre stato un costante confronto che ci auguriamo possa continuare con il suo assessorato”.

“L’opera in questione – aggiungono Foti e Barone – è fondamentale sia in termini di benefici per la mobilità urbana, attualmente carente nella nostra città, che per l’impatto occupazionale che avrebbe, non solo per la realizzazione dell’impianto, che vedrebbe impegnati centinaia di metalmeccanici, ma anche e soprattutto nella fase di esercizio, per le attività di manutenzione, come è già accaduto e accade attualmente per i manutentori degli impianti e delle carrozze”.