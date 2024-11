Nuovo codice della strada: cosa cambia e quali saranno le sanzioni

Dall'alcolock all'abbandono di animali. Tutte le nuove misure

Il nuovo codice della strada è a un passo dall’approvazione definitiva. Il disegno di legge, già approvato alla Camera, sarà discusso in Senato e potrebbe diventare legge entro pochi giorni. Tra le modifiche più rilevanti troviamo norme più severe per chi guida in modo irresponsabile, regolamentazioni per i monopattini e pene più aspre per l’abbandono degli animali. Questo pacchetto di regole punta a migliorare la sicurezza stradale e a contrastare comportamenti pericolosi.

Nuovo codice della strada: ritiro patente e multe

Tra le novità principali, spicca il ritiro della patente per chi guida utilizzando il telefono cellulare, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. La sospensione della patente è automatica per chi viene sorpreso al volante con uno smartphone in mano, con sanzioni che possono arrivare a 1.400 euro in caso di recidiva. Inoltre, se l’uso del telefono provoca un incidente, i tempi di sospensione della patente raddoppiano. Le multe saranno comprese tra 250 e 1.000 euro, con decurtazioni di punti variabili in base alla gravità della violazione.

Guida in stato di ebbrezza e sostanze stupefacenti

Per chi guida in stato di ebbrezza, il nuovo Codice della Strada prevede una tolleranza zero. Le sanzioni saranno proporzionali al tasso alcolemico, con multe che possono raggiungere i 6.000 euro, sospensioni della patente fino a due anni e persino arresti. Per i neopatentati rimane il divieto assoluto di consumo di alcol per i primi tre anni. Un’ulteriore novità è l’obbligo di installare l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo se viene rilevato alcol nel sangue.

Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sarà sufficiente risultare positivi ai test per subire la revoca della patente, con sospensione per un periodo minimo di tre anni. Questo rappresenta un passo importante nella lotta contro la guida pericolosa.

Eccesso di velocità

Sul fronte dell’eccesso di velocità, il nuovo Codice stabilisce sanzioni più severe per chi supera i limiti, con multe che possono arrivare fino a 880 euro e la sospensione della patente in caso di violazioni ripetute. Per le infrazioni registrate nello stesso tratto stradale entro un’ora, si pagherà una sola multa, ma maggiorata di un terzo.

Un altro tema centrale è quello dell’abbandono degli animali. Il nuovo codice della strada prevede la sospensione o revoca della patente fino a un anno per chi commette questo reato. Nei casi più gravi, se l’abbandono causa incidenti con morti o feriti, si rischiano fino a sette anni di carcere.

Nuovo codice della strada: cosa cambierà per i monopattini

Anche i monopattini elettrici sono al centro della riforma. Il nuovo Codice introduce l’obbligo di targa, casco e assicurazione per i mezzi elettrici, con divieto di circolazione contromano e limitazioni all’uso su strade con velocità superiore ai 50 km/h. Per i ciclisti, invece, sarà obbligatorio mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo durante il sorpasso.

Infine, per quanto riguarda i neopatentati, il divieto di guida di auto potenti sarà esteso da uno a tre anni, con limiti leggermente più permissivi rispetto alla normativa attuale. Saranno vietati i veicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e le auto oltre i 105 kW, offrendo però maggiore libertà rispetto ai limiti attuali di 55 kW/t.

Il nuovo codice della strada rappresenta un cambiamento significativo per aumentare la sicurezza e la responsabilità alla guida, introducendo regole più rigide ma necessarie per ridurre incidenti e comportamenti rischiosi.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE