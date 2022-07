Indagini in corso.

Un incendio è divampato in via Messina Marine di fronte al San Paolo Palace, a Palermo. In fumo sterpaglie e un canneto. Stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco. Il rogo è molto vasto ed è previsto l’intervento aereo. Pare che ad appiccare le fiamme sia stato una persona che poi è fuggita. Indagini in corso.