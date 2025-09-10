Ecco il nuovo iPhone 17: disponibile anche nelle versioni Air, Pro e Pro Max

Quanto costano e quando saranno disponibili

Apple alza il sipario sulla nuova era dei suoi dispositivi. Nell’atteso evento di Cupertino, l’azienda guidata da Tim Cook ha presentato l’iPhone 17, vero protagonista della serata, affiancato dall’inedito iPhone 17 Air, ancora più sottile e leggero.

A completare la gamma, i modelli premium iPhone 17 Pro e Pro Max, mentre sul fronte indossabili arrivano Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e la terza generazione di AirPods Pro.

La presentazione si è aperta con una citazione di Steve Jobs, fondatore di Apple: “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works” (“Il design non è solo come appare e come viene percepito. Il design è come (una cosa) funziona”)

Presentato il nuovo iPhone 17

L’iPhone 17, primo dei quattro nuovi modelli, debutta con un display da 6,3 pollici dotato di tecnologia ProMotion a 120Hz con refresh dinamico fino a 1Hz, protetto dal Ceramic Shield e arricchito da un nuovo rivestimento antiriflesso a sette strati che migliora la leggibilità alla luce diretta.

Al suo interno trova spazio il chip A19 a 3 nanometri, con NPU a 16 core dedicata all’intelligenza artificiale e GPU a 5 core, più veloce del 20% rispetto a iPhone 16, pensata per gaming e machine learning. L’autonomia cresce fino a otto ore aggiuntive di riproduzione video, con ricarica rapida migliorata e la tradizionale “all day battery life”.

Sul fronte fotografico spicca un sistema posteriore dual fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 12MP 2x e ultra-wide da 48MP, mentre la vera novità riguarda la fotocamera frontale: un sensore quadrato con tecnologia Center Stage capace di scattare selfie da 18 megapixel, con inquadratura automatica e stabilizzazione video.

Tra le funzioni integrate di Apple Intelligence figurano Live Translation e riconoscimento degli oggetti. L’iPhone 17 sarà disponibile in preordine dalle ore 14 del 12 settembre e arriverà nei negozi il 19 settembre, con prezzi fissati a 979 euro per il modello da 256 GB e 1.229 euro per quello da 512 GB.

iPhone 17 Air, lo smarthone più sottile mai realizzato da Apple

Apple ha sorpreso il pubblico con l’iPhone 17 Air, lo smartphone più sottile mai realizzato dall’azienda, con uno spessore di appena 5,6 mm. Il design in titanio con Ceramic Shield esteso all’intero telaio richiama la filosofia minimalista che ha reso iconico il MacBook Air.

Lo schermo cresce a 6,5 pollici con tecnologia ProMotion fino a 120Hz e Always-On Display, mentre sul retro compare una sola fotocamera da 48 megapixel con zoom ottico 2x e stabilizzazione avanzata, affiancata dalla funzione Center Stage.

Le prestazioni sono affidate al chip A19 Pro con CPU a 6 core e dynamic caching, supportato dal nuovo processore N1 per la connettività, compatibile con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Per la prima volta un iPhone abbandona la SIM fisica a favore dell’eSIM in tutto il mondo, scelta che libera spazio per la batteria garantendo un’autonomia “all day”.

Apple ha inoltre presentato accessori dedicati, tra cui una batteria MagSafe ultrasottile e nuove cover traslucide. L’iPhone 17 Air sarà disponibile in preordine dal 12 settembre e nei negozi dal 19 settembre, con prezzi da 1.239 euro per la versione da 256 GB, 1.489 euro per quella da 512 GB e 1.739 euro per il modello da 1 TB.

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max

L’azienda guidata da Tim Cook ha presentato anche l’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max, due modelli che uniscono design raffinato e potenza estrema. La scocca in alluminio serie 7000 integra una camera di vapore che dissipa il calore del chip A19 Pro, permettendo prestazioni stabili e una batteria più capiente, capace di garantire la miglior autonomia mai vista su iPhone con ricarica al 50% in 20 minuti.

I display Super Retina XDR da 6,3 e 6,9 pollici arrivano a 3.000 nit, con ProMotion a 120Hz, Always-On e nuovo trattamento antiriflesso, mentre il Ceramic Shield 2 protegge ora anche il retro. Il nuovo A19 Pro porta CPU e GPU a 6 core con ray tracing hardware e Neural Engine a 16 core, supportati dal chip N1 per Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

Il comparto fotografico propone tre sensori Fusion da 48 megapixel, con teleobiettivo potenziato fino a 8x ottico a 200 mm e Photonic Engine evoluto. Davanti esordisce la fotocamera con sensore quadrato e Center Stage, che offre selfie da 18 MP e video 4K HDR stabilizzati.

Disponibili in deep blue, cosmic orange e silver, iPhone 17 Pro e Pro Max saranno in preordine dal 12 settembre e nei negozi dal 19 settembre, con prezzi da 1.339 e 1.489 euro.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA